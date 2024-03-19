Сотрудника регионального минздрава восстановят в должности

Он получит денежную компенсацию Экс-начальник управления материально-ресурсного и лекарственного обеспечения министерства - ранее департамента - здравоохранения Смоленской области будет восстановлен в должности.
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