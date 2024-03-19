Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    а кто наказан?Житель Смоленщины...
  • Ливень
    нужно ввести прогрессивные штрафы (к примеру по количеству участников))))) на каждого))))Жители Смоленской...
  • Lora Некрасова
    Молодцы девчонки! Хоть они уже, возможно, пенсионерки, но у них дух молод и сердца горячи. Не красота спасёт мир, хот...Федеральные журна...

Сотрудника регионального минздрава восстановят в должности

Сотрудника регионального минздрава восстановят в должности

Он получит денежную компенсацию Экс-начальник управления материально-ресурсного и лекарственного обеспечения министерства - ранее департамента - здравоохранения Смоленской области будет восстановлен в должности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх