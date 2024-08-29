Тактическая медицина 10 лет в РФ. Проблемы адаптации TCCC 1.0: трудности перевода

Вступление Языковый барьер и ограниченный доступ к информации часто являются препятствием к прогрессу, но так ли это на самом деле применительно к военной медицине РФ?В статье проводится анализ адаптации руководства Tactical Сombat Сasualty Сare (ТССС) – США, в России и трансформация его в такое явление как тактическая медицина РФ.