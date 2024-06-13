Раненый боец ВС РФ 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации из блиндажа ВСУ

Российскому военнослужащему пришлось больше месяца выживать в зоне СВО в ожидании эвакуации. Подробностями поделилась основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина в разговоре с изданием Tverigrad.
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