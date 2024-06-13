Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 002 подписчика

Раненый боец ВС РФ 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации из блиндажа ВСУ

Раненый боец ВС РФ 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации из блиндажа ВСУ

Российскому военнослужащему пришлось больше месяца выживать в зоне СВО в ожидании эвакуации. Подробностями поделилась основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина в разговоре с изданием Tverigrad.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх