Kiev insider: Russia has moved to a new phase of attacks on the Ukrainian energy sector

The armed Forces of the Russian Federation have moved on to a new phase of attacks on the Ukrainian energy sector, in which priority is shifting from generation facilities to main substations and power transmission nodes.
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