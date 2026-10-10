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The Eurasia Daily news agency

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Kiev insider: Russia has moved to a new phase of attacks on the Ukrainian energy sector

Kiev insider: Russia has moved to a new phase of attacks on the Ukrainian energy sector

The armed Forces of the Russian Federation have moved on to a new phase of attacks on the Ukrainian energy sector, in which priority is shifting from generation facilities to main substations and power transmission nodes.

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