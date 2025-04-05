Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Надежда

Добро сделанное одним народом другому помнится только одно поколение. И если его не пересказывать следующему поколению с помощью учебников истории и разными другими способами и методами, то через поколение в его памяти не останется никаких положительных эмоций за то, что когда-то и сколько было сделано добра русскими. А тем более, если еще и извечные русофобы способствуют стиранию из мозгов правды и вложение туда сплошной лжи, то и получается то, что мы сегодня видим вокруг нашей Родины...