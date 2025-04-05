Всё-таки русские - никудышные, никуда не годные оккупанты. Неумелые, лишенные того самого оккупационного таланта, который приводит оккупированных в неистовство, вызывая у них сервильность, преклонение, угодливость и желание продлить оккупацию навечно.
Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов
Комментарии
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Надежда
Добро сделанное одним народом другому помнится только одно поколение. И если его не пересказывать следующему поколению с помощью учебников истории и разными другими способами и методами, то через поколение в его памяти не останется никаких положительных эмоций за то, что когда-то и сколько было сделано добра русскими. А тем более, если еще и извечные русофобы способствуют стиранию из мозгов правды и вложение туда сплошной лжи, то и получается то, что мы сегодня видим вокруг нашей Родины...
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9 час.
НП
Наталья Павлова
Джесси Уоттер: "Мы сбросили атомную бомбу на Японию, и теперь они наш величайший союзник". Вот и прибалты такие же. Может не нужен им пряник, похоже, кнут им больше нравится?
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9 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Вот также и с хохлами, мы поставили их на равных с нами, а они не оценили и быдло захотело быть выше чем они есть.... Поэтому и сказки про своё величие, "вторые после бога".
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9 час.
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