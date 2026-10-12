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Дорога в профессию и жизнь: в столице завершился XII Московский чемпионат «Абилимпикс»

Дорога в профессию и жизнь: в столице завершился XII Московский чемпионат «Абилимпикс»

В этом году за победу соревновались 890 финалистов. Победители представительных состязаний прошли в финал Национального конкурса, где встретятся сильнейшие участники со всех регионов России.

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