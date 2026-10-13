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stroim21

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Из чего на самом деле складывается счёт за вызов электрика на дом

Из чего на самом деле складывается счёт за вызов электрика на дом

Когда речь заходит о домашней электрике, мне часто вспоминается одна и та же сцена: человек держит в руках прайс, видит цифру напротив «замена розетки» и искренне не понимает, почему итоговая смета оказывается в десятки раз больше.

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