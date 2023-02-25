Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров в Петербурге

Северная столица занимает шестое место в рейтинге самых высоких заработков для пожилых людей. Машинист автомобильного крана и стоматолог-ортопед стали одними из самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров в России, выяснил сервис «Работа.
Северная столица занимает шестое место в рейтинге самых высоких заработков для пожилых людей. Машинист автомобильного крана и стоматолог-ортопед стали одними из самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров в России, выяснил сервис «Работа.
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