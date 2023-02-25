НЕВСКИЕ НОВОСТИ

492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Подростка изолировать лет на 60, как в Америки изолируют до конца жизни!Подросток ножом у...
  • Валерий Соловьев
    Мксорная реформа.Колонну мусоровоз...
  • Фаина Юсупова
    Спрашивается для чего рожала эта сучка?Она била ребёнка и не ухаживала за ней.Бедные дети которые попадают таким роди...Трехмесячную дево...

Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров в Петербурге

Северная столица занимает шестое место в рейтинге самых высоких заработков для пожилых людей. Машинист автомобильного крана и стоматолог-ортопед стали одними из самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров в России, выяснил сервис «Работа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх