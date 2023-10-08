Самый большой в истории пакет: США пытаются решить вопрос помощи Киеву по новому принципу

Лояльное Киеву руководство США хочет решить проблему финансирования Украины до следующих выборов, говорят инсайдеры издания The Telegraph, поскольку скептики-республиканцы продолжают создавать препятствия.
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