Сотрудника ГУФСИН осудили за синяки на ягодицах заключенного

Сотруднику колонии строгого режима в Новосибирской области дали условку за превышение полномочий. 2 апреля 2024 года Куйбышевским районным судом майор ГУФСИН Денис Шефер признан виновным в превышении полномочий по п.
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