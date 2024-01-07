Какой церковный праздник 8 января: Собор Пресвятой Богородицы и память священномученика Евфимия Clickio8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы и день памяти священномученика Евфимия.
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