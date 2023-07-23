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Минобороны России назвало самой вероятной причиной разрушения собора в Одессе падение ракеты ВСУ из-за безграмотных действий ПВО

Минобороны России назвало самой вероятной причиной разрушения собора в Одессе падение ракеты ВСУ из-за безграмотных действий ПВО

Министерство обороны Российской Федерации назвало самой вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в городе Одессе падение ракеты Вооруженных сил Украины из-за безграмотных действий ПВО противника.

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