Минобороны России назвало самой вероятной причиной разрушения собора в Одессе падение ракеты ВСУ из-за безграмотных действий ПВО

Министерство обороны Российской Федерации назвало самой вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в городе Одессе падение ракеты Вооруженных сил Украины из-за безграмотных действий ПВО противника.
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