Суммарные сборы фильмов вселенной "Заклятия" превысили $2 млрд

Киновселенная "Заклятия" — самая успешная хоррор-франшиза современности: отдельные части регулярно возникают в списках наистрашнейших ужастиков, а суммарные сборы серии превышают $2 млрд, при том что на производство всех фильмов потратили почти в десять раз меньше.