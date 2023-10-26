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Суммарные сборы фильмов вселенной "Заклятия" превысили $2 млрд

Суммарные сборы фильмов вселенной "Заклятия" превысили $2 млрд

Киновселенная "Заклятия" — самая успешная хоррор-франшиза современности: отдельные части регулярно возникают в списках наистрашнейших ужастиков, а суммарные сборы серии превышают $2 млрд, при том что на производство всех фильмов потратили почти в десять раз меньше.

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