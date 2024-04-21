«Лучше бы я не участвовал в спринте в субботу», – Фернандо Алонсо

«Лучше бы я не участвовал в спринте в субботу», – Фернандо АлонсоAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо остался доволен своим выступлением на Гран При Китая, несмотря на только седьмое место на финише и неудачную тактику под сейфти-каром.