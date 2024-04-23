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Закон, порядок, государство

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Специалисты РХБ защиты Ясненского ракетного соединения проводит дезинфекцию пострадавших от паводков районов Оренбуржья

Специалисты РХБ защиты Ясненского ракетного соединения проводит дезинфекцию пострадавших от паводков районов Оренбуржья

Военнослужащие обрабатывают дороги общего пользования на улицах Оренбуржья, а также детские площадки, фасады и первые этажи зданий.

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