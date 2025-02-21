К концу недели фондовые рынки притормозили

В пятницу, 21 февраля, на мировых фондовых площадках отсутствует сильная динамика, за исключением заметного роста в китайских акциях, поддержанного сильной отчетностью и перспективами технологического сектора, а также надеждой на поддержку властями КНР частного сектора экономики.