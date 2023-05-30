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Москву и Подмосковье с раннего утра атаковали беспилотники.

Москву и Подмосковье с раннего утра атаковали беспилотники.

© PETROV SERGEY / NEWS.RU /GLOBALLOOKPRESS АТАКА ДРОНОВ НА МОСКВУ И ПОДМОСКОВЬЕ. ВЗРЫВЫ, РАБОТАЕТ ПВО — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Москву и Подмосковье с раннего утра атаковали беспилотники.

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