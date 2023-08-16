В Великих Луках вчера официально открыли новый памятник товарищу Сталину в полный рост.Помогал с установкой директор "Кировского завода".
В Великих Луках открыли памятник Сталину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
оо
олег олейник
Необходимо в более широком формате подчёркивать великое прошлое СССР и России , которое с большими трудностями вынесли и победили под руководством великого генералиссимуса Сталина , не обращая внимания на визги американизированных прихлебателей ! Без Сталина не победили бы в войне и не смогли бы восстановиться !
Ответить
14 час.
Уя
Уфимцев я
Слава великому Сталину! А всех, кто его ненавидит - в "игнор"!..
Ответить
10 час.
николай орешин
Похоже на фейк. Иначе вой стоял-бы и в телевизоре . и в интернет-новостях.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии