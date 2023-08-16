В Великих Луках открыли памятник Сталину

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олег олейник

Необходимо в более широком формате подчёркивать великое прошлое СССР и России , которое с большими трудностями вынесли и победили под руководством великого генералиссимуса Сталина , не обращая внимания на визги американизированных прихлебателей ! Без Сталина не победили бы в войне и не смогли бы восстановиться !