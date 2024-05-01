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"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

Причина отлучения Сатановского от телеэфиров известна всем.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Что он несет??? &quot;Самая главная ошибка  Путина - это то, что президент, уделяет чересчур много внимания геополитике, и практически полностью игнорирует внутренние проблемы России&quot;. Вообще-то обязанности Президента -  отвечать за  ГЕОПОЛИТИКУ (а за внутренюю ситуацию отвечает премьер), а уж во время войны, тем более!!! Идет передел мира, а Сатановский прикидывается дебилом... а может просто не хочет, чтобы Россия изменила  мир, в котором ему так комфортно))
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