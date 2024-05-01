"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

Natalija Osminina

Что он несет??? "Самая главная ошибка Путина - это то, что президент, уделяет чересчур много внимания геополитике, и практически полностью игнорирует внутренние проблемы России". Вообще-то обязанности Президента - отвечать за ГЕОПОЛИТИКУ (а за внутренюю ситуацию отвечает премьер), а уж во время войны, тем более!!! Идет передел мира, а Сатановский прикидывается дебилом... а может просто не хочет, чтобы Россия изменила мир, в котором ему так комфортно))