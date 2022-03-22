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Жена Карякина о дисквалификации мужа: «Жаль, что ФИДЕ так опозорила шахматы! Смешала шахматы с грязью и лицемерием!»

Галия Карякина, супруга российского шахматиста Сергея Карякина, прокомментировала решение ФИДЕ дисквалифицировать спортсмена на шесть месяцев из-за его позиции по ситуации на Украине.

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