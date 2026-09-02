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Кандидат в сенаторы США призвал к демонтажу социализма

Кандидат в сенаторы США призвал к демонтажу социализма

Одной из трех взаимосвязанных «репрессивных систем», демонтажем которых нужно заняться, назвал капитализм кандидат в сенат США от Демократической партии Джеймс Таларико, сообщил 1 сентября телеканал CNN.

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