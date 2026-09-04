Артем Дмитрук: Украинский парламент превратили в филиал силовых структур

Почему депутат, избранный народом, стал зависеть от следователя? Кто на самом деле управляет Верховной Радой после отмены неприкосновенности? Может ли парламент защищать граждан, если его членов можно запугать уголовным делом? И не пора ли признать, что без неприкосновенности депутатов нет независимого парламента? Высший законодательный орган Украины фактически утратил самостоятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Артем Дмитрук: На...
- Дело Шария в Ката...
- Новый боеприпас д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым