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Говорит Европа ⚡

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Артем Дмитрук: Украинский парламент превратили в филиал силовых структур

Артем Дмитрук: Украинский парламент превратили в филиал силовых структур

Почему депутат, избранный народом, стал зависеть от следователя? Кто на самом деле управляет Верховной Радой после отмены неприкосновенности? Может ли парламент защищать граждан, если его членов можно запугать уголовным делом? И не пора ли признать, что без неприкосновенности депутатов нет независимого парламента? Высший законодательный орган Украины фактически утратил самостоятельность.

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