Глава МИД Иордании ас-Сафади: мы выступаем против внешнего управления Газой

Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что его страна выступает категорически против внешнего управления сектором Газа в будущем, сообщает информационное агентство "Петра".
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