Раскрыты подробности нового iPhone SE

Новый смартфон серии iPhone SE будет иметь дизайн будущего iPhone 16. По словам специалиста, в Apple запланировали, что новое поколение смартфона SE получит примерно такой же дизайн, что и iPhone 16, который еще находится в разработке.
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