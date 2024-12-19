Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп поддержал новую договоренность о продлении финансирования правительства

Трамп поддержал новую договоренность о продлении финансирования правительства

Избранный президент США Дональд Трамп призвал в четверг американских законодателей поддержать согласованный республиканцами в Палате представителей Конгресса США проект о временном продлении финансирования федерального правительства.

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