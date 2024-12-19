Трамп поддержал новую договоренность о продлении финансирования правительства

Избранный президент США Дональд Трамп призвал в четверг американских законодателей поддержать согласованный республиканцами в Палате представителей Конгресса США проект о временном продлении финансирования федерального правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии