«Много на себя взял»: 17 гифок с убойными фейлами из тренажерного зала

Любой человек, который хочет прийти в форму, рано или поздно задумывается о тренажерном зале. Почему только задумывается? Потому что собраться с силами и пойти ему мешают куча комплексов, страхов и опасений, что «что-то пойдет не так».
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