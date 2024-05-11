Что нужно сделать, если замерз картофель на грядке Алёна ЮрьеваОпытные огородники знают, что выращивание картошки весной и ранним летом может быть довольно рискованным занятием из-за возможности ночных заморозков.
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