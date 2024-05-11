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Что нужно сделать, если замерз картофель на грядке

Что нужно сделать, если замерз картофель на грядке

Что нужно сделать, если замерз картофель на грядке Алёна ЮрьеваОпытные огородники знают, что выращивание картошки весной и ранним летом может быть довольно рискованным занятием из-за возможности ночных заморозков.

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