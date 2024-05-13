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Дмитрий Денисов поздравил 103-летнюю освободительницу Калуги с Днем Победы

Дмитрий Денисов поздравил 103-летнюю освободительницу Калуги с Днем Победы

Глава Калуги Дмитрий Денисов навестил в Ферзиковском районе и поздравил с Днём Победы единственную оставшуюся в живых освободительницу Калуги от немецко-фашистских захватчиков - 103-летнюю Полину Сергеевну Королёву.

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