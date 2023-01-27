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Циципас о матчболах, упущенных в полуфинале AO: «Я играл в обороне, а не в атаке, мог бы сильнее давить. Но сейчас это не имеет значения. Я победил»

Стефанос Циципас ответил, о чем думал после того, как упустил матчболы в полуфинале Australian Open против Карена Хачанова.

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