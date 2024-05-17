Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное

В наше время прозвищем «синий чулок» чаще всего награждают старых дев, пожертвовавших личной жизнью ради карьеры или науки, хотя подобная интерпретация этого словосочетания не имеет ничего общего с первоначальным значением.
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