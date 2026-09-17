Украина: российская ракетная атака была нанесена по столице Киеву рано утром; Сообщается, что обломки ракет упали на несколько зданий, включая склад, заправочную станцию и жилой комплекс, в Днепровском и Святошинском районах, при этом одно здание было повреждено.
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