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Контрафронт

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Украина: российская ракетная атака была нанесена по столице Киеву рано утром; Сообщается, что...

Украина: российская ракетная атака была нанесена по столице Киеву рано утром; Сообщается, что обломки ракет упали на несколько зданий, включая склад, заправочную станцию ​​и жилой комплекс, в Днепровском и Святошинском районах, при этом одно здание было повреждено.

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