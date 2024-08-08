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RSUTE

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По каким признакам понять, что уже можно копать морковь

По каким признакам понять, что уже можно копать морковь

По каким признакам понять, что уже можно копать морковь Алёна ЮрьеваКонец лета — это время, когда огородники начинают задумываться о сборе урожая, внимательно наблюдая за состоянием своих овощей, чтобы понять, когда их можно выкапывать.

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