Путин и Эрдоган могут обсудить в Казани посредничество Турции по Украине

В повестку планируемых в Казани переговоров президентов Турции и России, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, могут войти турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке.
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