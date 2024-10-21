Путин и Эрдоган могут обсудить в Казани посредничество Турции по Украине

Политика как она есть

В повестку планируемых в Казани переговоров президентов Турции и России, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, могут войти турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке.