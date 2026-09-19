Польша в опасности: депутат сейма Запаловский предупредил о планах Зеленского

Варшаве грозит втягивание в войну, считает польский депутат. И виноват в этом Зеленский.Польский депутат Анджей Запаловский из партии «Конфедерация» предупредил, что Владимир Зеленский может попытаться втянуть Польшу и другие страны Европы в вооружённый конфликт.