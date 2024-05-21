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Пора всем переходить на Arm? Первые тесты Snapdragon X Elite показывают, что она нередко быстрее Apple M3 и Core Ultra, а автономность ноутбука самая высокая

Пора всем переходить на Arm? Первые тесты Snapdragon X Elite показывают, что она нередко быстрее Apple M3 и Core Ultra, а автономность ноутбука самая высокая

Компания Microsoft представила новую категорию компьютеров под названием Copilot+, и пока что под неё попадают только ноутбуки на SoC Snapdragon X, которые уже представлены, но в продаже появятся лишь через месяц.

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