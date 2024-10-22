Суд в Ульяновской области признал мем с фразой «Надо больше евреев» на фоне печки из мультика «Гуси-лебеди» экстремистским

Фото: ТГ «readovka_novosti» Суд Ульяновской области принял решение, признанное важным, касающимся мема с фразой «Надо больше евреев», который был проиллюстрирован изображением печи из советского мультфильма «Гуси-лебеди».
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