IZ: Мошенники изобрели новую схему обмана с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники изобрели новую многоходовую схему обмана, связанную с «Госуслугами» и «Госключом», которая со стороны выглядит достаточно убедительно, об этом Известиям рассказала координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.
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