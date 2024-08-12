IZ: Мошенники изобрели новую схему обмана с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники изобрели новую многоходовую схему обмана, связанную с «Госуслугами» и «Госключом», которая со стороны выглядит достаточно убедительно, об этом Известиям рассказала координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.