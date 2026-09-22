Анна Семенович собрала близких, чтобы отметить помолвку с бизнесменом Шреером

Недавно стало известно, что Анна Семенович наконец выходит замуж за бизнесмена Дениса Шреера, с которым состоит в отношениях уже несколько лет.
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