Бастрыкин запросил доклад по ДТП с маршруткой в Новосибирске

В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек. СКР начал проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП с участием маршрутки в Новосибирске.
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