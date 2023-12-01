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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хагстрем и Карлссон пропустят этап Кубка мира из-за ковида. В сборной Швеции выявлено 5 случаев за неделю

Как сообщает Expresesn, инфекцией заразилась Йоханна Хагстрем. Она пропустит второй этап Кубка мира в шведском Йелливаре, который пройдет 2-3 декабря.

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