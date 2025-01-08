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Во Франции призвали Макрона выполнить обещание дать французам право слова

Во Франции призвали Макрона выполнить обещание дать французам право слова

Право французов на участие в решении наиболее наболевших вопросов должно быть реализовано через референдум по миграционной проблеме, заявили французские политики Марин Ле Пен и Брюно Ретайо, 7 января пишет французский журнал Valeurs actuelles.

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