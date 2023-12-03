Лукашенко поднял налог для богатых белорусов. Нашим "верхам" есть чему поучиться

фарид сабиров БАТЬКО он во всем молодец , у него не забалуешь. Года 4 назад , российские ойЛИгархи ну казнокрады , предложили Белоруским директорам сахарных заводов Аферу. Типа они покупают сахар у них , увозят в Москву и там его еще больше осахаривают полируют и возвращают в зад. Самое главное цена естественно выскакивает за предел мечтаний. По факту весь сахар лежит на месте и не шевелиться. Аферу провернули , москвичи и местные озолотились. Только Батька все узнал , местные рванули за бугор , Батька над Европой развернул самолет и всех директоров посадил и на долго. А Москвичи как ни в чем ни бывало пропивают наворованное. Вот и разница

ВС Владимир Степанов интересно стало: вчера спрашивали, справится ли Батька с управлением РФ, а сегодня опубликовали эту статью... Я из СССР - привык читать между строк. Если вчера был пробник: гнобить Батьку или нет, так сразу скажу - не поможет, - решение принято. Заказчики-наши олигархи будут критиковать решение и грозиться всякими "нехорошестями", но я неоднократно писал про введение лучше 3-х кратного порога для богатых, но не более 40% - это справедливо, причем с отменой подоходного налога для беднейших. Причем, как не трудно это реализовать, но лучше не давать льготы тем, кто не хочет работать без наличия инвалидности. Это опять тот случай, когда у Батьки есть чему поучиться!