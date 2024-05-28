Генерал Бужинский назвал условия применения тактического ядерного оружия

Проводимые в России учения нестратегических ядерных сил носят предупредительный характер и призваны отрезвить Запад, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
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