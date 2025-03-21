Котлашанин не потерпел критики в свой адрес и убил знакомую

Уголовное дело завели на 36-летнего жителя посёлка Вычегодский города Котласа.В ходе следствия было установлено, что в мае прошлого года пьяный мужчина в ходе конфликта нанёс своей знакомой, 42-летней женщине, удары руками по голове и шее.