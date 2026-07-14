Логика Украины: в ПВО - дефицит, но почти всё сбито Воздушные силы ВСУ заявляют, что в ходе отражения атаки ВС РФ минувшей ночью сбили 5 из 8 баллистических рак.
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Логика Украины: в ПВО - дефицит, но почти всё сбито Воздушные силы ВСУ заявляют, что в ходе отражения атаки ВС РФ минувшей ночью сбили 5 из 8 баллистических рак.
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