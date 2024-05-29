«Пока не выберут следующего»: Путину ответили, сколько Зеленский будет у власти

Президент Украины Владимир Зеленский будет на посту, пока не выберут нового главу государства, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук Выступая в ответ на заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ….