«Пока не выберут следующего»: Путину ответили, сколько Зеленский будет у власти

Президент Украины Владимир Зеленский будет на посту, пока не выберут нового главу государства, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук Выступая в ответ на заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ….
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