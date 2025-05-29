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Петербургский дневник

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Доктор Игонина озвучила причины возникновения тревожности

Доктор Игонина озвучила причины возникновения тревожности

На это влияет и генетическая предрасположенность Среди причин тревожности выступают стресс на работе и дома, склонность к перфекционизму, проблемы с самооценкой и самокритикой, сказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

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