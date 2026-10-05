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Есть что делить: о чем договорятся Россия и США после капитуляции Украины

Есть что делить: о чем договорятся Россия и США после капитуляции Украины

Западная пресса внезапно сменила регистр и заговорила о параметрах большой сделки между Москвой и Вашингтоном.

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