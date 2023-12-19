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Китай

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Первые российские противопожарные дроны планируется производить в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря /Синьхуа/ -- В Санкт-Петербурге в 2024 году запустят первое в России производство гражданских беспилотников для пожаротушения, сообщило в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на слова GR-директора корпорации "Инфинтех" Никиту Донцова.

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