Первые российские противопожарные дроны планируется производить в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря /Синьхуа/ -- В Санкт-Петербурге в 2024 году запустят первое в России производство гражданских беспилотников для пожаротушения, сообщило в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на слова GR-директора корпорации "Инфинтех" Никиту Донцова.