DS: российский военный "воскрес" в донецком морге после танкового удара

“Убитый танком” русский солдат ошеломил всех, когда вылез из мешка для трупов © Фото из соцсетей Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российский военный привел в замешательство персонал морга, когда вдруг "воскрес" и вылез из мешка, пишет Daily Star.